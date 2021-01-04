شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا (ASIYA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق الخمس الماضي عند مستوى 36٫70 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من العام الماضي، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 41 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 34 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36 بينما مستوى المقاومة هو 38 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد