شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 58 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 55 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 57.5 بينما مستوى المقاومة هو 58.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط