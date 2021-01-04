شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ الشهر الماضي، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 366 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم القناة الصاعدة قصيرة الاجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 345 فلس، والذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 380 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 364.3 بينما مستوى المقاومة هو 369.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط