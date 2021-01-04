شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما اشرنا في تقاريرنا السابقة متجاوزا بذلك هدفه السعري الأول عند مستوى 620 فلس، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 640 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 690 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 620 فلس٫

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 630.0 بينما مستوى المقاومة هو 645.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد