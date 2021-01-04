شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 48٫1 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 47 فلس كمستوى أول ثم 43 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 51 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.4 بينما مستوى المقاومة هو 49.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط