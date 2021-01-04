شكرا لقرائتكم خبر عن شارقة ا (SCEM) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى50٫20 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 50 فلس،وهو ما دفع السهم لأسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 42٫20 فلس، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.2 بينما مستوى المقاومة هو 45 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط