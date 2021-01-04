شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 885 فلس، انه اغلق منخفضا عند مستوى 807 فلس، مكون بذلك نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 720 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 770 بينما مستوى المقاومة هو 840 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط