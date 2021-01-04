شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 176 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 173 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستوى دعمه التالي عند 160فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 174 بينما مستوى المقاومة هو 178 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط