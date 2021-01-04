شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 176 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر "Bollinger bands” مما قد يرسل السهم لمستويات اقل قد تصل الى 171 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 181 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175 بينما مستوى المقاومة هو 177 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط