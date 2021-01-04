شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 7٫397 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 7٫2ريال كمستوى اول، 6٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط