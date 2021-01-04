الاقتصاد

Ooredoo (ORDS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 7٫397 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 7٫2ريال كمستوى اول، 6٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫70 ريال.

 

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.53 ريال

 

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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