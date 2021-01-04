شكرا لقرائتكم خبر عن السياسة تتصدر مشهد الأسواق في باكورة تداولات العام الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرجت الأسهم من عام 2020 بمكاسب قوية وجرت رياحها في الأسابيع الأخيرة كما اشتهت سفن الأسواق المالية. ولكن، في فجر عام جديد، قد تواجه هذه الأسواق أول تحد كبير لها.

وستُعرف النتيجة النهائية لانتخابات 2020 يوم غد الثلاثاء، عندما يختار الناخبون في جورجيا أعضاء مجلس الشيوخ، ويقررون أي حزب سيسيطر على القطب الثاني للكونجرس الأمريكي.

ومع توجه الرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، تتنفس «وول ستريت» الصعداء تجاه وجهة النظر القائلة بأن بايدن، وحزبه، لا يمكن أن ينجحا في زيادة الضرائب والقيام بتغييرات سياسية أكثر طالما يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ.

الكلمة الفصل

من المتوقع على نطاق واسع أن تسفر انتخابات الإعادة لمقعدي مجلس الشيوخ، يوم غد الثلاثاء، عن احتفاظ أحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين، أو كليهما، بمقاعدهما. لكن الديمقراطيين متقاربون في استطلاعات الرأي، وفي حال فازوا، فسيحصل كل حزب على 50 مقعداً، وتبقى كلمة الفصل لنائب الرئيس المنتخب، كامالا هاريس.

وقال إد ميلز، محلل السياسة بواشنطن في «ريموند جيمس»: «إن جورجيا هي أهم شيء بالنسبة إلى بايدن خلال العامين المقبلين. فهي ستحدد جدول الأعمال التشريعي، وما الذي يمكن أن يصادق عليه مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة».

وفي السياق، يتحدى المرشح الديمقراطي عن ولاية جورجيا، جون أوسوف، السيناتور الجمهوري ديفيد بيرديو، بينما تتنافس السيناتور الجمهوري كيلي لوفلر، والديمقراطي رافائيل وارنوك. ولم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لذلك يتطلب قانون جورجيا اللجوء لانتخابات الإعادة بين المرشحين الرئيسيين لكل مقعد.

وقال ميلز: «إنه حدث ثنائي، ويحظى باهتمام متزايد للأسواق. الحس العام للسوق هو أن الجمهوريين في وضع جيد للحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ. لكني أعتقد أن نتائج مجلس الشيوخ، على وجه الخصوص، تبدو أقل قابلية للتنبؤ بها من أي انتخابات أخرى تقريباً».

وأضاف ميلز، «من المحتمل أن تستغرق النتائج عدة أيام للكشف عنها، ما يزيد من حالة عدم اليقين التي قد يضفيها الحدث على الأسواق». ووفقاً لمسح أجرته «آر بي سي» الاستثمارية، يتوقع 88% من الجمهوريين الحفاظ على سيطرتهم، ويرى معظمهم أن هذا سيكون أمراً إيجابياً لسوق الأسهم.

وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «بليكلي» الاستشارية: «سيكون هناك بالتأكيد رد فعل للأسواق إذا فاز الديمقراطيون بهذين المقعدين». وأضاف: «سيهيمن ذلك تماماً على مشهد التداول، هل سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ أم سيكون لدينا ديمقراطيون يسيطرون على جميع مفاصل واشنطن، وما يعنيه ذلك للإنفاق والضرائب؟ أعتقد أنك يمكن أن ترى المخاوف بشأن الضرائب تطغى على أي رؤى ثانية بخصوص فوائد زيادة الإنفاق من قبل الديمقراطيين».

ويوافق الاستراتيجيون على هذا الكلام، ويعتبرون أنه سيكون هناك انتعاش عند فوز الجمهوريين بزعامة مجلس الشيوخ.

بالأرقام

انتهى عام التقلبات الشديدة بفوز كبير للأسهم، وقيادة الوباء لمسار الأسواق. وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 16.3% للعام الماضي، وأنهى الموسم عند 3756 نقطة. علماً بأن هذا المكسب يأتي بعد انخفاض بنسبة 34% في وقت مبكر من العام نفسه، تلا ذلك انتعاش قوي بأكثر من 65%. وكانت التكنولوجيا الرابح الأكبر، وارتفع مؤشر «ناسداك» 43.6% وصولاً إلى 12888 نقطة.

وإلى جانب التصويت في جولة الإعادة، سيراقب السوق تدفق البيانات في الأسبوع الجاري، بما في ذلك تقرير الوظائف المهم لشهر ديسمبر/ كانون الأول، يوم الجمعة المقبل. وقد يُظهر التقرير إضافة أقل من 100 ألف وظيفة مقارنة ب245 ألف وظيفة في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث يؤثر استمرار انتشار الفيروس في سوق العمل ويسرح المزيد من العمال.

وسيكون هناك أيضاً تقرير مؤشر بيانات التصنيع «ISM» المركّب، يوم غد الثلاثاء، وعدد من المتحدثين الفيدراليين، بما في ذلك نائب رئيس «الاحتياطي» ريتشارد كلاريدا، يوم الجمعة المقبل.

اللقاح تحت مجهر المستثمرين

الوضع الطبيعي للسنة الجديدة هو أن توزع اللقاحات على نطاق واسع، وبحلول النصف الثاني ستبدأ الأمور بالعودة إلى طبيعتها وسيتحسن الاقتصاد. لكن التوزيع الأولي للقاح كان بطيئاً، وأقل بكثير من 20 مليون شخص، وهو الرقم المستهدف تحصينه بأول جرعة من لقاح كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من قبل فريق عمل الرئيس دونالد ترامب.

وفي استطلاع ل«آر بي سي»، كان ثلاثة أرباع المستثمرين متفائلين بشأن توزيع اللقاحات، مع توقع 80% منهم بأن يتم تلقيح الغالبية بحلول نهاية عام 2021. ويرى الاستطلاع أن التوقعات الإيجابية لسوق الأسهم والاقتصاد ستتدهور ما لم يتم الوفاء بسلاسة طرح اللقاح.

إلى ذلك، أشار الاستراتيجيون إلى أن ما يقرب من 60% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن التقييمات المرتفعة لسوق الأوراق المالية تمثل مشكلة هي الأخرى. وهذا يشير إلى أن أي تهديد لقضية تعافي الاقتصاد والأرباح قد يشعل فتيل عمليات بيع الأصول لجني الأرباح. وبهذا الصدد، وبحسب الخبراء، يعتبر اللقاح القضية الأولى التي تبقي المستثمرين متأهبين طوال الوقت، ومن ثم تأتي السياسة النقدية، وأخيراً التفاؤل المفرط بشأن الانتعاش.

المصادقة النهائية

قال كريس روبكي، كبير الاقتصاديين الماليين في «يونيون بانك»، «سيراقب المستثمرون أيضاً القبول الرسمي لتصويت المجمع الانتخابي يوم الأربعاء»، ويتوقع الاستراتيجيون أن عدد الأصوات سيؤكد رئاسة بايدن.

ومع ذلك، يقول السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري، جوش هاولي، إنه سيتحدى المصادقة، وقد تعهد العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريون بالفعل بخوض الانتخابات في ذلك الوقت. وفي حال اعترض أحد أعضاء مجلس النواب، وأحد أعضاء مجلس الشيوخ، معاً، على قائمة الناخبين للولاية، فيجب على المجلسين مناقشة الاعتراض والتصويت عليه بشكل منفصل.

ويرى الاستراتيجيون أن هناك فرصة ضئيلة للتأثير في نتيجة الانتخابات، وقد تشتعل الأحداث من جديد. وكان ترامب ادعى مراراً وتكراراً أن هناك تزويراً في نتائج الانتخابات، من دون أن تتوصل المحاكم إلى أي حقيقة تثبت صحة هذه الادعاءات.

وقال روبكي: «إن المستثمرين لا يأخذون في الحسبان ماذا يمكن أن تؤدي المخاطر السياسية الناجمة عن العداء العميق بين الحزبين السياسيين».

وأضاف: «لا أعرف إن كان التحفيز الإضافي والآمال في حزمة إضافية مستقبلية والإنفاق على البنية التحتية في عام 2021، ستتعرض كلها لضربة قاضية بسبب عدم الاستقرار السياسي».