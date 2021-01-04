شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للاستثمار الإسلامي»: تسليم «لوكان بلس 2» نهاية 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الخليج للاستثمار الإسلامي، إحراز تقدم جيد في أعمال التطوير في موقع «لوكان بلس 2» (2 Lucan Place) لتجهيز البنية التحتية للتطوير: مبنى فخم ذو 7 أدوار في إحدى أغنى الأحياء بلندن، كينسينجتون وتشيلسي.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي: «سعيدون ببدء أشغال البناء في موقع 2 Lucan Place، ويعتبر هذا التقدم برهاناً على إخلاص الفريق بأكمله، من مديري المشاريع والمصممين والمخططين ومقاولينا المتخصصين، إضافة إلى كونه دليلاً لجهودهم الجبارة. وعلى الرغم مما قدمته لنا جائحة كورونا من تحديات غير مسبوقة، فقد تمكنا من عملية الهدم سريعاً مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة للعاملين في الموقع».

كما قال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لأسواق الإمارات: «ملتزمون بتسليم مبنى يقدم جودة عالية لسكانه ويندمج أيضاً مع المجتمع ليفيد المنطقة عبر الأجيال القادمة، وسنعمل مع البلدية المحلية والمقاولون لضمان استمرار تحقيق أهدافنا». ويتوقع الانتهاء من أعمال التطوير في 2 Lucan Place وتسليم العقار في الربع الأخير من عام 2022، كما أن العقار حصل على اهتمام بالغ من المستثمرين، وتتم إدارته من قبل شركة GRID Properties Limited، وهي المطور العقاري التابع لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي.

ويحتوي المبنى على 31 وحدة سكنية مع تصميم داخلي فاخر، حيث توجد مساحات متنوعة منها شقق بغرفة نوم واحدة، وشقق بغرفتي نوم، وشقق بثلاث غرف نوم.