شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «منطقة عجمان الحرة» 5 نجوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

حصلت «منطقة عجمان الحرة» على تصنيف خمس نجوم لثمانية من خدماتها ضمن المرحلة الأولى من مشروع «نظام النجوم للخدمات الرقمية الحكومية» الذي أطلقته «دائرة عجمان الرقمية»، بعد نجاح المنطقة الحرة في استيفاء المعايير المنصوص عليها في هذا النظام.

ونالت المنطقة الحرة هذا التصنيف في الخدمة الرئيسية «التراخيص والعقود الإيجارية»، والخدمات الفرعية المندرجة تحت هذه الخدمة الرئيسية، ويأتي هذا الإنجاز المتميّز في الوقت الذي تواصل فيه منطقة عجمان الحرة تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الإجراءات التنظيمية لأنشطة التجارة والأعمال والاستثمار وفق أحدث الابتكارات التكنولوجية، تماشياً مع توجيهات القيادة السديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي بما يواكب متطلبات المستقبل.

وأكد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، أن هذا الإنجاز الجديد يأتي في ظل الدعم اللامحدود من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس «منطقة عجمان الحرة»، وتماشياً مع رؤيته للارتقاء بالخدمات الرقمية للمنطقة الحرة بما يُسهم في تعزيز كفاءتها وضمان إسعاد المتعاملين.

وقال السويدي: نتوجه بالشكر إلى دائرة عجمان الرقمية على ثقتهم الكريمة التي تجلت في هذا التقييم، ونعرب عن سعادتنا بحصول باقة من خدمات المنطقة الحرة على تصنيف 5 نجوم الذي يعكس تميُّز وكفاءة خدماتنا الإلكترونية، ويشكل حافزاً لنا لمواصلة المضي قُدماً في دفع مسيرة التحول الرقمي في عملياتنا، والإسهام بفعالية في تسريع وتيرة هذا التحول على صعيد منظومة العمل الحكومي في الإمارة، والدولة عموماً.

وأضاف: من خلال الارتقاء المستمر بإمكاناتنا الرقمية وتطوير خدماتنا الذكية ومنصاتنا الإلكترونية، نسعى في المنطقة الحرة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال.