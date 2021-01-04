شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 9000 حساب تداول جديد في سوق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ارتفع عدد حسابات المستثمرين الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال العام 2020 نحو 9046 حساباً، بنمو 4.6%، وذلك مقارنة بنحو 8645 حساباً جديداً خلال العام 2019.

وأظهرت بيانات سوق دبي المالي أن «بي اتش مباشر للخدمات المالية» سجلت نحو 1221 حساباً جديداً للمستثمرين في السوق خلال العام 2020، لتحل في المركز الأول من حيث عدد الحسابات الجديدة، ثم جاءت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الثاني ب 1149 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 829 حساباً، ثم «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» 741 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 568 حساباً.

لا تعني بالضرورة الحسابات الجديدة التي تضيفها شركات الوساطة، مستثمرين جدداً، إنما حسابات متعددة في شركات مختلفة، خاصة أنه يمكن لكل مستثمر أن يملك أكثر من حساب عند أكثر من وسيط.

وتشهد شركات الوساطة حركة تنقلات بين مستثمري الأسهم، فيما يفضل البعض فتح أكثر من حساب في أكثر من شركة وساطة، للاستفادة من العروض التي توفرها هذه الشركات في ما يخص تمويلات الهامش والرسوم والعمولات.

ومع نهاية العام 2020، وصل عدد شركات الوساطة في سوق دبي المالي إلى 30 شركة، مقارنة مع 35 شركة بنهاية العام 2019.

وسجلت شركات الوساطة تعاملات بنحو 131.23 مليار درهم خلال العام 2020، عبر تداول 131 مليار سهم، التي نفذها المستثمرون عبر 1.96 مليون صفقة تداول.

واستحوذت 10 شركات وساطة في سوق دبي المالي على 76.4% من القيمة المتداولة للأسهم خلال العام 2020، أي بما يعادل 100.3 مليار درهم. كما استحوذت هذه الشركات على 70% من الكميات المتداولة بما يعادل 91.6 مليار سهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» قائمة الوسطاء الأكثر تداولاً من حيث القيمة خلال العام 2020 بنحو 21.34 مليار درهم، شكلت 16.26% من الإجمالي، ثم جاءت «بي اتش مباشر» في المركز الثاني بنحو 15 مليار درهم، بنسبة 11.37%، ثم «أرقام سيكيورتيرز» في المركز الثالث بنحو 14.3 مليار درهم، بنسبة 10.9%، ثم جاءت «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في المركز الرابع ب 12.2 مليار درهم شكلت 9.28%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» في المركز الخامس 7.83 مليار درهم، شكلت 5.97%.

وجاءت «أبوظبي الأول للأوراق المالية» في المركز السادس، ب 7.75 مليار درهم، ثم جاءت «الرمز كابيتال» في المركز السابع بنحو 7.5 مليار درهم، وفي المركز الثامن جاءت شركة «مينا كورب» في المركز الثامن ب 5.35 مليار درهم، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» في المركز التاسع ب 4.87 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» في المركز العاشر ب 4.25 مليار درهم.