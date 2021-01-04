شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك روك» تتوقع زيادة وزن الأسهم عام 2021 وعودة قوية للاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت «بلاك روك» لإدارة الأصول نظرتها المستقبلية وتوقعاتها لسوق الأسهم لعام 2021 من «المحايدة» إلى «زيادة الوزن» على أساس تكتيكي لمدة ستة إلى 12 شهراً، بناءً على وجهة نظرها القائلة بأن استئناف الاقتصاد سيتسارع مع توزيع لقاحات فيروس كورونا.

ومن وجهة نظر استراتيجية طويلة الأجل، تظل شركة «بلاك روك» محايدة في ما يتعلق بالأسهم، بسبب التقييمات والبيئة الصعبة للأرباح، وتوزيعاتها.

وقال مايك بايل، كبير محللي الاستثمار العالمي في الشركة: «التغيير الكبير حول التوقعات نفسها هو ترقية أصول المخاطرة بشكل عام، والنظر إلى عام 2021 باعتباره عاماً بنّاء للغاية بالنسبة لهذا النوع من الأصول».

وأضاف بايل: خفضت شركة «بلاك روك» درجة الائتمان الاستثماري إلى أقل من الوزن، وهي تفضل الديون ذات العائد المرتفع على الدخل المحتمل. كما رفعت الشركة ديون الأسواق الناشئة إلى «المحايد»، والدخل الآسيوي الثابت إلى «زيادة الوزن».

وترى «بلاك روك» 2021 عاماً قوياً لاستئناف النشاط الاقتصادي، ولكن الأهم أيضاً من وجهة نظرها أن تُبقي البنوك المركزية أسعار الفائدة ضمن نطاق ضيق جداً.

وستبقى قطاعات التقنية جذابة أيضاً ومن المتوقع أن تحافظ على هوامش أرباحها المرتفعة في بيئة أسعار فائدة منخفضة. وبينما كانت الزيادات الضريبية تعتبر خطراً يلوح في الأفق بالنسبة للتكنولوجيا، ولكن حقيقة انتخاب مجلس شيوخ منقسم في نوفمبر/ تشرين الثاني جعل الأمر أقل احتمالاً.

وتوفر اتجاهات الحوسبة السحابية والإعلان عبر الإنترنت، إضافة إلى المدفوعات الرقمية، فرصاً للنمو، ويمكن أن تبرز قطاعات مثل أشباه الموصلات والبرمجيات أيضاً.

سندات الخزانة

كان موقف «بلاك روك» من السندات الحكومية محايداً، وخفضت من ثقل سندات الخزانة الأمريكية على مدى ستة إلى 12 شهراً إلى أقل من الوزن. لكنها أثقلت كاهل الأوراق المالية المحمية من التضخم.

ورجحت التوقعات أن تتضاءل الحالة الاستراتيجية للاحتفاظ بالسندات الحكومية الاسمية بشكل مادي مع اقتراب العوائد من الحدود الدنيا المصورة. مشيرة إلى أن مثل هذه المعدلات المنخفضة تقلل من قدرة فئة الأصول على أن تكون بمثابة ثقل ضد عمليات البيع.

وأشار بايل إلى إمكانية أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى نطاق 2.5% إلى 3% في حالتنا الأساسية. ومن وجهة نظره، سينجح الاحتياطي الفيدرالي إلى حد ما في تحقيق ذلك.

وقال أيضاً: «نعتقد أن أسعار الأسواق، لا سيما مع بدء نشر اللقاح وإعادة التشغيل القوية في العام المقبل، ستتماشى مع الواقع الجديد والمخرجات الإيجابية».