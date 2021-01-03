تيسلا تسلم 4995 ألف سيارة في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية (تيسلا) 499.5 ألف سيارة في عام 2020، واقتربت من تحقيق الرقم المستهدف، وكانت الشركة قد أعلنت عن عزمها تحقيق 500 ألف وحدة للعام.

ووفقا لوكالة (بلومبيرج) الإخبارية، قامت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بتسليم 180.5 ألف سيارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، متجاوزة بذلك أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق عند 139.3 ألفا في الربع الثالث من عام 2020، بينما زادت بنسبة 36% من 367.5 ألف عملية تسليم في عام 2019. وقد عززت الشركة إنتاجها من نماذج السوق الشامل الخاصة بها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على السيارات التي تعمل بالبطاريات.

وقالت الشركة التي تتخذ من بالو ألتو، كاليفورنيا، مقرا لها في بيان لها «إن أرقام التسليم الخاص بها يجب أن ينظر إليها على أنها متحفظة بعض الشيء وقد تختلف الأرقام النهائية بنسبة تصل إلى 0.5% أو أكثر».

وينظر إلى رقم التسليم ربع السنوي على نطاق واسع على أنه مقياس للطلب على كل من سيارات (تيسلا) واهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، حيث توجت هذه النتائج بعام رائع للرئيس التنفيذي إيلون ماسك وشركته، التي انضمت إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 21 ديسمبر بعد تحقيق أرباح لخمسة أرباع متتالية.

إنتاج تيسلا:

المستهدف في 2020:

500,000

المسلم في 2020:

499,550

أعلى مستوى تسليم:

خلال الربع الرابع 180,570 سيارة