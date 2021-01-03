حلول تمويلية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالمدينة الاقتصادية

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وأوضح الرئيس التنفيذي للمدينة الاقتصادية أحمد لنجاوي أن الاتفاقية ستسهم في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في المدينة، وتقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة، الذين يرغبون بالاستفادة من عروض المدينة الاقتصادية. وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار جهود المدينة المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب جميع مستويات الدخل، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص استثنائية للعائلات والأفراد المتطلعين للاستثمار، ورفع نسبة تملك المواطنين ببرامج جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الجزيرة لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية أو السكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية، وفقا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.وأوضح الرئيس التنفيذي للمدينة الاقتصادية أحمد لنجاوي أن الاتفاقية ستسهم في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في المدينة، وتقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة، الذين يرغبون بالاستفادة من عروض المدينة الاقتصادية. وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار جهود المدينة المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب جميع مستويات الدخل، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص استثنائية للعائلات والأفراد المتطلعين للاستثمار، ورفع نسبة تملك المواطنين ببرامج جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية.

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