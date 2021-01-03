شكرا لقرائتكم خبر سافكو تغير اسمها إلى «سابك للمغذيات الزراعية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو»، على تغيير مسمى الشركة إلى سابك للمغذيات الزراعية، أعلنت «سافكو» في بيان على موقع تداول أمس، عن إتمام إجراءات تغيير اسمها بالنظام الأساس والسجل التجاري للشركة بعد موافقة الجمعية على ذلك.

وأوضحت أنه سيتم تغيير اسم الشركة في موقع السوق المالية «تداول» من شركة الأسمدة العربية السعودية إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «سافكو» في نوفمبر الماضي على زيادة رأسمال الشركة من 4166.67 مليون ريال إلى 4760.35 مليون ريال، بزيادة نسبتها 14.25% في رأسمالها، وذلك لغرض الاستحواذ على جميع الحصص في رأسمال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

كما وافقت الجمعية العمومية على تغيير اسم الشركة إلى شركة «سابك للمغذيات الزراعية».