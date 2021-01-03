سافكو تغير اسمها إلى «سابك للمغذيات الزراعية»

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وأوضحت أنه سيتم تغيير اسم الشركة في موقع السوق المالية «تداول» من شركة الأسمدة العربية السعودية إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية.ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «سافكو» في نوفمبر الماضي على زيادة رأسمال الشركة من 4166.67 مليون ريال إلى 4760.35 مليون ريال، بزيادة نسبتها 14.25% في رأسمالها، وذلك لغرض الاستحواذ على جميع الحصص في رأسمال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.
كما وافقت الجمعية العمومية على تغيير اسم الشركة إلى شركة «سابك للمغذيات الزراعية».
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