6 مهن جديدة في برنامج «تمهير» ضمن مبادرة التوطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 6 مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك تعزيزا لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج «تمهير» مساعد إكلينيكي، مساعد أسنان، مساعد صيدلي، ومهن البصريات، بالإضافة إلى التدريب على بعض المهن المرتبطة بالمجال السينمائي، ووسيط الشحن البريدي.

ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين، والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هذا النحو سينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة الستة، إلى قائمة المستفيدين من التدريب في البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

يذكر أن آلية البرنامج حددت تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، مما يزيد من فرص توظيفة في سوق العمل.