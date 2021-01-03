شكرا لقرائتكم خبر 6 مهن جديدة في برنامج «تمهير» ضمن مبادرة التوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج «تمهير» مساعد إكلينيكي، مساعد أسنان، مساعد صيدلي، ومهن البصريات، بالإضافة إلى التدريب على بعض المهن المرتبطة بالمجال السينمائي، ووسيط الشحن البريدي.ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين، والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.
وعلى هذا النحو سينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة الستة، إلى قائمة المستفيدين من التدريب في البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.
يذكر أن آلية البرنامج حددت تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، مما يزيد من فرص توظيفة في سوق العمل.
- مساعد إكلينيكي
- مساعد أسنان
- مساعد صيدلي
- مهن البصريات
- وسيط الشحن البريدي
- مهن مرتبطة بالمجال السينمائي
كانت هذه تفاصيل خبر 6 مهن جديدة في برنامج «تمهير» ضمن مبادرة التوطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.