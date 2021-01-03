أرامكو لأعمال الخليج تعتزم طرح إنشاء مدينة صناعية للطاقة والغاز بالخفجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي طرح عدد من الفرص الاستثمارية على المستثمرين، متعلقة بتطوير أعمال حقل الدرة الضخم للغاز، وإنشاء وتطوير مدينة صناعية مرتبطة بالطاقة والغاز والبتروكيماويات بشكل خاص في الخفجي، وإنشاء مركز حدودي ذكي ومتطور، وتطوير ميناء الخفجي ليكون على مستويات عالميا متقدمة تليق بموقع محافظة ومدينة الخفجي في مجال إنتاج الطاقة، إضافة إلى مشاريع الدعم والمساندة اللوجستية والخدماتية، حيث أكدت الشركة وجود تسهيلات كبيرة مقدمة للمقاولين والمستثمرين.

تسهيلات للمستثمرين

وأوضح مساعد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة أرامكو لأعمال الخليج إبراهيم الدوسري خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر ZOOM ، أن المشاريع يتم التقدم عليها إلى الجهات المختصة عبر منصة ارتباط خاصة أقامتها الشركة للتسهيل وإنهاء الإجراءات بسرعة، حيث التقدم لمشروع المركز الحدودي مثلا يتم بالربط مع الجمارك، والفنادق لوزارة السياحة، فيما المشاريع المتعلقة بتطوير الميناء يتم الربط فيها مع الهيئة العامة للموانئ، بالإضافة إلى المشاريع التي تتعلق بالأمانات والبلديات.

ولفت إلى أنه كعضو في لجنة طرح المناقصات سيعمل بالتواصل مع القطاع الخاص والغرف لجذب الاستثمارات الجديدة لتطوير الخفجي، منوها بأن المدينة الصناعية الجديدة بالمدينة ستكون بمستوى يستوعب استثمارات الصناعيين الكويتيين الذين ستكون لهم فرص متساوية مع السعوديين لإقامة مصانع تقوم بالتصدير إلى دول الجوار، وخاصة الكويت والعراق.

وذكر أن شركة أرامكو لأعمال الخليج تعمل حاليا على الإعداد لبرنامج محتوى محلي بالتعاون مع وزارة الطاقة وهيئة المحتوى المحلي مشابه لبرنامج « اكتفاء» التابع لأرامكو الأم، بتحديد عدد من المنتجات الحيوية ذات الجدوى للاقتصاد الوطني، بهدف تشجيع المنشآت والمنتجات الوطنية، مبينا أن المحتوى المحلي يشمل أيضا الخليجي، فمشاريع الخفجي مفتوحة أيضا للمستثمرين الخليجيين، حيث أبدى عدد من المستثمرين من دول أخرى غير المملكة والكويت الدخول فيها، مطالبا بالتسجيل على المنصة الخاصة للمشاريع.

فرص التصدير للجوار

وأفاد الدوسري بأن شركة أرامكو لأعمال الخليج تسعى لتطوير إنتاجها من النفط البالغ حاليا 300 ألف برميل يوميا، والتوجه إلى الاستثمار بالغاز بصورة أكبر، لافتا إلى أن حقل الدرة البحري للغاز يحتوي على كميات هائلة من الغاز، ستجعل من مدينة الخفجي مستقبلا مركزا رئيسيا لتصدير الغاز في العالم وهو ما يتطلب استثمارات عالمية ومحلية ضخمة تستفيد من الفرص المتاحة، إضافة إلى مشاريع أخرى مساندة وخدمات، تستفيد من وجود الاستثمارات الرئيسة .