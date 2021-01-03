شكرا لقرائتكم خبر « 6 فلاجز القدية» تبدأ تصميم أطول وأسرع وأعلى أفعوانية بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة القدية للاستثمار، بالشراكة مع (إنتامين أميوزمنت رايدز)، عملية تصميم (رحلة الصقر)، إحدى معالم الجذب المميزة لمتنزه 6 فلاجز القدية، وهي مدينة ملاه فريدة من نوعها من المقرر افتتاحها في المرحلة الأولى من القدية.

وتعد (رحلة الصقر) أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم، حيث تمتد رحلتها لمسافة 4 كلم تقريبا، وتتميز بمناورة غطس عمودية في واد بعمق 200 م، باستخدام تسارع محرك مغناطيسي (بتقنية LSM)، يحقق سرعات غير مسبوقة تتجاوز 250 كلم/ساعة.

وسيتم تصميم (رحلة الصقر) بأطول هيكل أفعوانية قائم بذاته في العالم، يضم تلة بمنحنى مكافئ يسمح بتجربة بوزن فائق الخفة.

ومن المقرر أن يصبح 6 فلاجز القدية، الذي يغطي مساحة 32 هكتارا (79 فدانا) ويضم 28 لعبة، وجهة ترفيهية عبر ست مناطق ذات طابع خاص المتنزه الترفيهي الذي يحطم جميع الأرقام القياسية الترفيهية في المملكة والمنطقة.

رحلة الصقر:

أفعوانية ضمن معالم الجذب المميزة لمتنزه 6 فلاجز القدية

الطول: تمتد لـ4 كلم

السرعة: تتجاوز 250 كلم/ساعة

الارتفاع: 200 م

السعة: 20 راكبا في الرحلة

مدة الرحلة: 3 دقائق

لا مثيل لها

«انتظر عشاق الترفيه والمغامرات حول العالم هذه الأفعوانية بحماس كبير منذ الإعلان عنها، حيث لا مثيل لها في أي مكان آخر، وفيما نمضي في مرحلة التصميم مع الخبراء بشركة إنتامين والفريق الهندسي في 6 فلاجز، تتزايد الإثارة! وسيكون المسار السريع والواسع لهذا الإنجاز الهندسي الرائع ساطعا بشكل بارز في أفق القدية. ستأخذ رحلة الصقر ضيوفنا عبر مختلف أرجاء الموقع، لتشق طريقها مباشرة من المتنزه الترفيهي إلى أعلى الجرف هبوطا إلى أسفل في أكبر نقطة هبوط في أي رحلة لأفعوانية في العالم، والذي لن يكون لضعاف القلوب. سيستمتع ما يصل إلى 20 راكبا في كل رحلة بمغامرة تستمر لثلاث دقائق تغمرها الإثارة التي توفرها أنظمة الدفع الكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى المناظر البانورامية لمتنزه 6 فلاجز القدية ومنطقة الترفيه».

فيليب غاس - الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار

شعور لا يضاهى

«عند التخطيط لأي مشروع عملاق وخوض تجربة التصميم والتطوير والإنشاء، يشعر المرء بشعور لا يضاهى، خاصة عند اكتمال عملية البناء والتشييد، ولن أنسى أبدا اللحظة التي كنت أقف فيها على حافة منحدر بجبل طويق يبلغ ارتفاعه 200 م، أنظر إلى الوادي وأتخيل تسجيل رقم قياسي جديد عند إنشاء أفعوانية رحلة الصقر. تخيلت نقطة انطلاق الرحلة ونقاط هبوطها على طول الجرف، وانتهائها بشعور فريد من البهجة والإثارة بعد السير بسرعة 250 كلم/ساعة بالقرب من الأرض، وسيتيح لنا الموقع المميز والارتفاعات الفريدة مثل الجرف الطبيعي تصميم تحفة معمارية أيقونية من الفولاذ».

دانيال شوبن - نائب الرئيس للتصميم والتطوير بشركة إنتامين أميوزمنت رايدز