62 ألف طلب مكتمل في منصة «إحكام» خلال أسبوعين

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وأكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه التزاما بالإجراءات الاحترازية، تم إطلاق خدمة الحجز الالكتروني عبر منصة (إحكام) لمواعيد زيارة فروع اللجان عند الحاجة، كما خصصت الهيئة مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم وتعريفا بالشروط والوثائق المطلوبة وآلية التقديم، إضافة إلى الرد على الاستفسارات وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم 920035544، وحساب (إحكام) على (تويتر) ehkaam_sa، وكذلك عبر البريد الالكتروني infoehkaam.sa.وأفادت أن المنصة توفر الخدمات كافة لجهة تسجيل الطلبات ومتابعتها بشكل الكتروني من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة إلى زيارة الفروع، تسهيلا على المستفيدين وعدم تكبد عناء ومشقة الحضور إلى الفروع.
وأشارت إلى أن استقبال طلبات التملك أو التعديل على العقارات يتم عبر منصة (إحكام) الرقمية بعد الدخول والتسجيل فيها، واختيار أيقونة تقديم الطلب وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق مستنداتها، وقيام المستفيد بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من البلديات والأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي.
منصة (إحكام):
عدد المسجلين 167 ألف مستخدم
الطلبات المكتملة 62 ألف طلب
عدد الزيارات 3.2 ملايين زيارة
المدة: أول أسبوعين منذ بدء أعمال لجان النظر في طلبات تملك العقار
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