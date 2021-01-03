شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهـم تستهـل 2021 بمكاسب.. وشهية الاستثمار الأجنبي تتواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استهلت الأسهم المحلية العام الجديد بتحقيق مكاسب، معززة بمشتريات الأجانب التي اتسمت بالانتقائية على أسهم في العقار والبنوك والاتصالات، رغم الانطلاقة الهادئة منذ بداية الجلسة، والتي لم تتجاوز السيولة فيها 380 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 50.5 مليون درهم محصلة شراء (41.5 مليون في أبوظبي، و9 ملايين في دبي)، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.57% وسوق أبوظبي 0.67%.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 380 مليون درهم منها 76 مليون درهم في دبي و303.9 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 195.5 مليون سهم، توزعت بواقع 90.7 مليون سهم في دبي و52.4 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 2415 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.57% إلى مستوى 2506.39 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات.

وارتفع قطاع العقار 1.22% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 1.41% و«إعمار مولز» 1.63% و«داماك» 1.53%، فيما نزل «ديار» 0.35% واستقر كل من «الاتحاد العقارية»، و«إعمار للتطوير».

وصعد قطاع البنوك 0.56% بعد صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.94%، رغم نزول «دبي الإسلامي» 0.65%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.7% مدفوعاً بارتفاع «دبي للاستثمار» 1.37% في مقابل انخفاض «سوق دبي المالي» 1.07% و«شعاع كابيتال» 1.47%.

وعلى العكس، هبط قطاع النقل 0.43% مع هبوط «أرامكس» 0.68% و«الخليج للملاحة» 1.68% فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.67% إلى مستوى 5079.1 نقطة مستفيداً من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك 1% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.71% رغم تراجع «أبوظبي التجاري» 1.61% واستقرار «أبوظبي الإسلامي».

وارتفع قطاع العقار 0.6% مستمداً الدعم من ارتفاع «الدار» 0.63% وذلك أمام نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.21%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.71% بعد نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة 0.13% بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.33% رغم تراجع كل من «دانة غاز» 1.26% و«طاقة» 2.08%.

وفي المقابل، هبط قطاع الاستثمار 0.4% نتيجة هبوط «الواحة كابيتال» 5% رغم ارتفاع «إشراق» 0.63% مع استقرار «العالمية القابضة».

توجه السيولة

وتصدر «دبي للاستثمار» تداولات سوق دبي بقيمة 13.3 مليون درهم مغلقاً عند 1.47 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 11.84 مليون درهم، وأقفل عند 4.58 درهم، ثم «داماك» مستقطباً 9.3 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 1.32 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 82.2 مليون درهم مغلقاً عند 3.17 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بلغت 78.89 مليون درهم وأقفل عند 42 درهم،ثم «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 73.3 مليون درهم ليغلق عند 13.12 درهم.

وسجل «دار التكافل» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 3.43% مغلقاً عند 0.964 درهم، بينما سجل «دي إكس بي» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.49% إلى مستوى 0.085 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 41.5 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 41.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.47 مليون درهم محصلة بيع العرب و550 ألف درهم فقط محصلة بيع الخليجيين و39.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع، منها 4 ملايين درهم محصلة بيع المواطنين و4.2 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و720 ألف درهم محصلة بيع العرب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«الدار» و«أبوظبي الأول» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع» و«داماك» و«دانة غاز».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 2.7 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 4.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 4.6 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 2.71 مليون درهم محصلة بيع.