شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير" تفتتح معرضاً جديداً بجدة بديلاً لأحد معارضها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الخميس، عن افتتاح معرض جديد لها بمحافظة جدة، بديلاً لمعرضها الحالي بحي الجامعة الذي سيتم إغلاقه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المعرض الجديد يقع على طريق عبدالله السليمان في حي الثغر بمدينة جدة.

وبحسب البيان، يعد هذا المعرض هو الـ 53 لمكتبة جرير في المملكة، والـ 62 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.

واشارت الشركة إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المعرض بلغ 25 مليون ريال، علماً بأن هذا المعرض هو الخامس الذي يتم إفتتاحه خلال عام 2020.

هذا وتبلغ مساحة المعرض 4057 مترا مربعا، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وبلغت نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 75% من إجمالي الموظفين.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الأول من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 715.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 707.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.