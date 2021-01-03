شكرا لقرائتكم خبر عن "سافكو" تُعلن عن إتمام إجراءات تغيير اسمها بالنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن إتمام إجراءات تغيير اسمها بالنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، المُنعقدة في نوفمبر الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه سيتم تغيير اسم الشركة في موقع السوق المالية "تداول" من شركة الأسمدة العربية السعودية إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 397.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 414.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.06 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.130 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.