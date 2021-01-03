شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 21.9 مليون ريال عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 21.930 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.204 ريال لكل وحدة، وبنسبة 2.04% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 14 يناير الجاري، على أن يتم دفع الأرباح خلال 21 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة 20.060 مليون ريال على مالكي وحدات الصندوق عن فترة الاستحقاق للربع الاول من العام 2020، بالإضافة إلى توزيع أرباح بقيمة 9.675 مليون ريال عن الربع الثاني من العام 2020، فضلاً عن توزيع أرباح بقيمة 21.930 مليون ريال عن الربع الثالث من العام 2020.