شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» و«فلاي دبي» تحددان موعد رحلات السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عن موعد استئناف رحلاتهما إلى المطارات السعودية، وذلك بعد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم 4 يناير/كانون الثاني2021، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية. وسوف تغادر أول رحلة لطيران الإمارات إلى جدة (الرحلة ئي كيه 2803) في الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين».

من جانبه، قال متحدث باسم فلاي دبي: تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، تعمل الآن رحلات فلاي دبي إلى مطار الدمام الدولي ومطار الرياض الدولي. وسيتم استئناف الرحلات إلى جدة بدءاً من فبراير/شباط المقبل وهي متاحة للحجز. ويتم توجيه نصيحة للمسافرين بالتحقق بانتظام من موقع اياتا قبل رحلاتهم، أو زيارة موقع فلاي دبي أو الاتصال بمركز الاتصال.