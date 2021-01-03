تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 827 جنيهًا، كأمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 709 جنيها، وجرام الذهب عيار 24 سجل 945 جنيهًا، والجنيه الذهب 6616 جنيهًا.
واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.
ورغم ارتفاع سعر الذهب في مصر خلال العام الماضي 2020، إلا أنه لم يفقد بريقه، ليظل الطلب على المعدن الأصفر مستمرا رغم التراجع الملحوظ في حركة المبيعات، إلا أن هناك محافظات بعينها لا يزال الطلب على الذهب يسير فيها بشكل جيد.
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