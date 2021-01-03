شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8612.82 نقطة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 4:23 مساءً, 3 يناير 2021 م
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 76.71 نقطة ليقفل عند مستوى 8612.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 260 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، والشرقية للتنمية، والحكير، والخدمات الأرضية، وصادرات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وأسواق المزرعة، والأصيل، وبوان، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.92%.
فيما كانت أسهم شركات أيان، وكيان السعودية، وسيرا، ومجموعة الحكير، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وأيان، والراجحي، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 1230.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25014.71 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 285 ألف سهم تقاسمتها 843 صفقة.
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