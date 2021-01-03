شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية تعلن عن 7 مشروعات استراتيجية مستقبلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الشرقية للتنمية أنه وحسب الخطة الاستراتيجية والتشغيلية التي أقرها مجلس الادارة في السعي الحثيث للنهوض بالشركة وتطويرها والاستفادة القصوى من الأرض المملكة لها، بما يتوائم مع استراتيجية وسياسة التنمية الزراعية للمملكة وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة وتوفير الامن الغذائي، فقد دأبت إدارة الشركة على العمل على استصدار مجموعة من التراخيص المبدئية تمهيداً لتنفيذ خططها التنموية المستقبلية والتي تم الاعلان عنه افي وقت سابق.

وحسب بيان للشركة على موقع السوق السعودي "تداول" اليوم الأحد، تتكون خطة الشركة التشغيلية المستقبلية من المشاريع التالية:

1- الزراعة المائية لإنتاج الخضار (هايدروبونيك)

2- الزراعة المائية لإنتاج الخضار والاستزراع السمكي ( أكوابونيك)

3- تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير

4- تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها

5- تربية الدواجن

6- إنتاج البيض

7- إنتاج أنواع لحوم الدواجن والأرانب والطيور الطازجة

وأكدت الشركة أن مشاريع خطتها التشغيلية تلك تستهدف استخدام متحصلات زيادة رأس مال الشركة في تنفيذها، وأشارت إلى أن تفاصيل الخطط الاستراتيجية والتشغيلية سيتم ذكرها في نشرة الإصدار حال نشرها.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وأكدت على أن مجلس ادارتها يقوم بالعمل على اختيار بيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة في جميع المجالات الاستثمارية المتاحة وخيارات التمويل للمشاريع والمتعلقة بالرخص الخاصة بالمشاريع المشار اليها اعلاه بالإضافة الى الفرص الاستثمارية الممكنة الأخرى للاستفادة من مساحة الأرض بما يحقق أفضل عائد مستقبلي للشركة ومساهميها.