اليوم.. الإسكان تبدأ تسليم أولى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

تبدأ وزارة الإسكان، تسليم أولى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الإثنين 5/7/2021، فى تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 و D8) بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، بالمجاورة D1، يومى الأحد 3/1/2021، والإثنين 4/1/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يومى الثلاثاء 5/1/2021، والأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يومى الأحد 10/1/2021، والإثنين 11/1/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يومى الثلاثاء 12/1/2021، والأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يومى الخميس 14/1/2021، والأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 18/1/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 19/1/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يومى الخميس 21/1/2021، والأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الثلاثاء 26/1/2020، ووحدات العمارة رقم 56، يومى الأربعاء 27/1/2021، والأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يومى الثلاثاء 2/2/2021، والأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يومى الخميس 4/2/2021، والأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 69، يومى الإثنين 8/2/2021، والثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يومى الأربعاء 10/2/2021، والخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يومى الأحد 14/2/2021، والإثنين 15/2/2021.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورةD1 ، يومى الأربعاء 17/2/2021، والخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 89 بالمجاورة D8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 22/2/2021، والثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 93 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D1، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D8، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 91 باالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 94 بالمجاورة D8، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D1، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D1، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 90 بالمجاورة D8، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 96 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 88 بالمجاورة D8، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D1، يوم الأحد 21/3/2021.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 83 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 84 بالمجاورة D1، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 92 بالمجاورة D8، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 98 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D8، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 87 بالمجاورة D1، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 53 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 7/4/2021، والخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 54 بالمجاورة D1، يومي الأحد 11/4/2021، والإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 57 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدت العمارة رقم 87 بالمجاورة D8، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 58 بالمجاورة D1، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 59 بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 20/4/2020، والأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة 83 بالمجاورة D8، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 60 بالمجاورة D1، يومى الأحد 25/4/2021، والإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 61 بالمجاورة رقم D1، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 69 بالمجاورة D8، يومى الخميس 29/4/2021، والأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 62 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D8 ، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 63 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورة D8، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 64 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 10/5/2021، والثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 71 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 12/5/2021، ووحدات العمارة رقم 65 بالمجاورة D1، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 66 بالمجاورة D1، يومي الثلاثاء 25/5/2021، والأربعاء 26/5/2021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D8، يومى الخميس 27/5/2021، والأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم 67 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 31/5/2021، والثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 70 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 2/6/2021، والخميس 3/6/2021، ووحدات العمارة رقم 68 بالمجاورة D1، يومى الأحد 6/6/2021، والإثنين 7/6/2021، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 7/6/2021 : الإثنين 21/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من الثلاثاء 22/6/2021 : الإثنين 5/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.