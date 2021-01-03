شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران تنتهي من تأسيس شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران، اليوم الأحد، عن الإنتهاء من تأسيس شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة، .

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بإصدارها الترخيص المبدئي لمزاولة النشاط الصادرة من هيئة النقل العام.

وأشارت الشركة إلى أنه جاري العمل على الإجراءات النهائية للحصول على الترخيص النهائي.

وسبق أن أعلنت الشركة عن أنه قد تم التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً نظراً لظروف جائحة كرونا التي تمر بها المملكة حاليا، والتي أدت إلى تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية ومن ثم العودة للعمل بشكل جزئي.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق، في فبراير 2016، على إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 500 ألف ريال، وبتمويل ذاتي من الشركة لغرض نقل المواد الداخله في صناعه الأسمنت لصالح الشركه ونقل منتجاتها من الأسمنت لعملائها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 47.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك رغم الارتفاع في مصروفات البيع والتسويق والناتجة عن ارتفاع مبيعات التصدير.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 120.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 17.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.