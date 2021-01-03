شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 26.4 مليون ريال عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مشاركة المالية توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت، بقيمة 26.4 مليون ريال للفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إلى أن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 88 مليون وحدة قائمة، بحصة تبلغ 30 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 3% إلى السعر الأولي للوحدة.

ومن المقرر أن تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 12 يناير الجارب، على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت، بقيمة 30.8 مليون ريال للفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، بحصة تبلغ 35 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 3.5% إلى السعر الأولي للوحدة.

وقام الصندوق بتوزيع أرباح بقيمة 61.6 مليون ريال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بحصة تبلغ 0.70 ريال لكل وحدة، وبما نسبته 7% إلى السعر الأولي للوحدة.