شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الوطنية للبناء والتسويق تعتمد زيادة رأسمالها بقيمة 60 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للبناء والتسويق، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 60 مليون ريال إلى 120 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 6 مليون سهم إلى 12 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو وتنوع في استثمارات الشركة بشكل جيد خلال الأعوام القادمة إن شاء الله

ومن المُقرر زيادة رأس المال من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين من الاحتياطيات الأخرى والأرباح المبقاة بما يعادل سهم واحد لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 457.40 ريال لهذا اليوم الأحد الموافق 3 يناير الجاري، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، لتبلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا.