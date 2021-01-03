شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب المرحلة الثانية من زيادة رأس مال صناعة الورق بنسبة 433.1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن تغطية الطرح المتبقي من حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة 433.1%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم الاكتتاب بعدد 569.4 ألف سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 10 مليون سهم.

وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 32.5 مليون ريال، حيث كان الاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم.

يُذكر أنه قد تم تغطية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة في المرحلة الأولى بنسبة 94.04%، بالاكتتاب بعدد 9.403 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 10 مليون سهم، وبقيمة إجمالية للأسهم بلغت 94.035 مليون ريال.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد اعتمدت، بجلستها المنعقدة الأحد الماضي، الموافقة على مُقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 92 مليون ريال إلى 192 مليون ريال.

وسبق أن أشارت الشركة إلى أن هدف الشركة من زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، هو شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الانتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض التكلفة بسبب انخفاض أسعار لب الورق وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.