شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات تتقدم بملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن تقديمها، يوم الخميس، ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه قد تم تعيين شركة الخير كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

يُذكر أن إدارة الشركة أوصت، في نوفمبر الجاري، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 129.6 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال، دعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة عملياتها التشغيلية وخفض نسبة خسائر الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي خسائر بلغ 11.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 11.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.