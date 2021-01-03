شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت إلى 36.6% في 2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل مؤشر الدين العام نسبة سلبية قدرها -8.5% و-10.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي نتيجة عجز الميزانية وتفوق المصروفات العامة على الايرادات، وبالتالي فإن هذا المؤشر تراجع بنحو 44% خلال الفترة بين 2011 و2021.
وهكذا فإن مؤشر الدين العام ظل من خانة واحدة خلال الاعوام من 2011 الى 2015 عندما بلغ 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي قبل أن يبدأ النمو من خانتين ويسجل في عامي 2016 و2017 ارتفاعاً الى 10% و20.5% على التوالي، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي ان ترتفع النسبة إلى 19.3% في 2020 لتقفز إلى 36.6% في 2021، بحسب صحيفة الأنباء.
وهكذا يرتفع المؤشر خلال الفترة من 2011 الى 2021 بنسبة 32% من الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت وزارة المالية الكويتية قد كشفت مؤخرا، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بوصول نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت إلى 36.6% في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.