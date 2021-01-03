شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت إلى 36.6% في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل مؤشر الدين العام نسبة سلبية قدرها -8.5% و-10.7% في عامي 2020 و2021 على التوالي نتيجة عجز الميزانية وتفوق المصروفات العامة على الايرادات، وبالتالي فإن هذا المؤشر تراجع بنحو 44% خلال الفترة بين 2011 و2021.

وهكذا فإن مؤشر الدين العام ظل من خانة واحدة خلال الاعوام من 2011 الى 2015 عندما بلغ 4.7% من الناتج المحلي الاجمالي قبل أن يبدأ النمو من خانتين ويسجل في عامي 2016 و2017 ارتفاعاً الى 10% و20.5% على التوالي، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي ان ترتفع النسبة إلى 19.3% في 2020 لتقفز إلى 36.6% في 2021، بحسب صحيفة الأنباء.

وهكذا يرتفع المؤشر خلال الفترة من 2011 الى 2021 بنسبة 32% من الناتج المحلي الاجمالي.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد كشفت مؤخرا، عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة الثمانية أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 4.7 مليار دينار.