شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي يصدر سندات بقيمة 8.7 مليارات دينار في 2020 لتنظيم السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد عام 2020 استقرارا بوتيرة إصدارات سندات بنك الكويت المركزي لتنظيم السيولة في القطاع المصرفي (سندات البنك المركزي والتورق المقابل).

وأصدر المركزي خلال العام الماضي نحو 8.68 مليارات دينار سندات لتنظيم السيولة بالقطاع المصرفي، مقابل إصدارات بلغت 8.71 مليارات دينار خلال عام 2019، وذلك بانخفاض طفيف بلغ 30 مليون دينار، بحسب صحيفة الأنباء.

وجاءت إصدارات المركزي لسندات تنظيم السيولة في صورة 36 إصدارا خلال عام 2020، مقارنة مع طرح 37 إصدارا في عام 2019.

وكانت جميع الإصدارات خلال العام الماضي لسداد استحقاقات لسندات مماثلة كان البنك المركزي قد أصدرها خلال العام، حيث بلغت قيمة السندات المستحق سدادها في 2020 نحو 8.68 مليارات دينار.

كما أصدر البنك المركزي 24 إصدارا لسندات لأجل 3 أشهر خلال عام 2020 بقيمة 5.64 مليارات دينار، يقابلها 24 استحقاقات لسندات بنفس القيمة تقريبا خلال العام الماضي.

فيما أصدر «المركزي» 12 إصدارا لسندات لأجل 6 أشهر خلال عام 2020 بما قيمته 3.04 مليارات دينار، يقابلها 12 استحقاقا لسندات بنفس القيمة خلال الفترة نفسها.

يشار إلى إن بنك الكويت المركزي يحافظ على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها، بما يحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة الحالية.

ويتزامن ذلك مع التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي، وضمن إجراءات «المركزي» لدعم القطاع المصرفي الكويتي خلال الأزمة الحالية.

وشهدت إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات تنظيم السيولة (سندات البنك والتورق المقابل) تراجعا سنويا بنسبة 3.4% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، ليبلغ حجم الإصدارات التي طرحها البنك 6.23 مليارات دينار، مقابل إصدار 6.45 مليارات دينار خلال نفس الفترة من 2019.

كما يشار إلى أن بنك الكویت المركزي، أعلن في يونيو الماضي تخصیص آخر إصدار من سندات وتورق بقیمة إجمالیة بلغت 360 ملیون دینار كویتي.