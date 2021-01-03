توقعات بتراجع الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج خلال الربع الرابع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - من المتوقع أن تسجل شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات أرباحا تشغيلة أقل من المتوقع خلال الربع الرابع بسبب ضعف عملة الدولار الأمريكي، وذلك بحسب ما قالته مصادر اليوم الأحد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصادر القول إنه من المتوقع أن تسجل سامسونج أرباحا تشغيلية تبلغ 74ر9 تريليون وون (96ر8 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 9ر36% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

ولكن هذه التوقعات أقل من التوقعات السابقة بتسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 16ر10 تريليون وون.

وكانت سامسونج قد سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 35ر12 تريليون وون خلال الربع الثالث من العام الماضي، فيما تعد أعلى أرباح تسجلها على مدار عامين، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الشرائح الذكية وتعافي سوق الهواتف الذكية.

ولكن خلال الفترة من تشرين أول/أكتوبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين، ربما يلحق ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وضعف الدولار ضررا بأرباح الشركة.

ويتوقع المحللون أن تحقق سامسونج أرباحا جيدة هذا العام في ظل استمرار انتعاش قطاع أشباه المواصلات وتعافي سوق الهواتف الذكية.