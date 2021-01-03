شكرا لقرائتكم خبر عن الفلل الجاهزة في دبي.. شح المعروض يرفع الأسعار بين 5 و15% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجل سوق الفلل والمنازل السكنية الثانوي في دبي، مفارقة واضحة، مقارنة بالقطاعات الشقيقة ضمن صناعة العمل العقاري كالشقق والمكاتب والفلل التي لا تزال قيد التنفيذ أو على الخارطة، حيث استحوذت على أغلبية الطلب وحجم الاستفسارات خلال الأشهر الـ 6 الماضية التي أعقبت فترة الإغلاق والتعقيم الوطني لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وحققت فلل السوق الثانوي أفضل أداء، حسب رأي العاملين في القطاع العقاري، سواء من حيث الطلب أو السعر، حيث تراجع حجم المعروض من هذه الوحدات بشكل ملحوظ جراء انتقال العديد من المستأجرين أو ملاك الشقق إلى مربع تملك الفلل والمنازل الجاهزة وتباطؤ أعمال التنفيذ والتسليم، وتأجيل موعد تنفيذ المشاريع الجديدة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على منحنى الأسعار التي تحركت صعوداً بنسبة تتراوح بين 5 و15% خلال النصف الثاني من عام 2020، مع اختلاف المنطقة والمواصفات.

وأسهمت جائحة «كورونا» في تغيير فكر العديد من القاطنين في الإمارة، من حيث العديد من النواحي، منها البحث عن مكان أفضل للسكن يوفر خصوصية أعلى ومساحات واسعة لقضاء الوقت مع العائلة، كالحديقة ومنطقة الألعاب أو المسبح، في ظل ارتفاع نسبة الوقت الذي تقضيه العائلات في المنزل بسبب الظروف الراهنة، إلى جانب دور هذه الوحدات في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والانتقال من مفهوم الاستئجار إلى التملك، والبحث عن مصدر دخل إضافي بات يعتبر ركيزة مهمة لمواجهة الأزمات والتحديات غير المتوقعة مستقبلاً.

دبي وجهة الأفراد والعائلات

وبلا شك، تعد دبي من المدن الأولى التي تستقطب الأفراد والعائلات لاستئجار وشراء عقاراتها على حدٍ سواء، بفضل التنوع المميز الذي تشهده في وحداتها السكنية ومناطقها بشكل عام. وكحال المدن الأخرى، شهد وضع السوق العقاري في دبي ارتفاعاً وانخفاضاً في مؤشرات البيع والإيجار لمختلف الوحدات السكنية خلال عام 2020.

أفضل المناطق من حيث عدد الصفقات خلال 2020

الحبية الرابعة 928 صفقة بقيمة 1.51 مليار درهم. وادي الصفا 852 صفقة بقيمة 1051 مليار درهم. حدائق محمد بن راشد 445 صفقة بـ 1.44 مليار درهم. الثنية الرابعة 400 صفقة بقيمة 1.42 مليار درهم. المركاض 107 صفقات بقيمة 1.18 مليار درهم. نخلة جميرا 103 صفقات بقيمة 1.16 مليار درهم.

الربع الثالث

وفي ما يتعلق ببيانات مؤشر أسعار شراء الفلل في دبي للربع الثالث 2020، حازت منطقة المرابع العربية المرتبة الأولى ضمن أكثر مناطق دبي طلباً لشراء الفلل، بنسبة عائد استثمار بلغ 5.7%.

وقد شهدت انخفاضاً على سعر الشراء للقدم المربعة الواحدة من 886 إلى 869 درهماً بنسبة 1.9%، وعليه انخفض متوسط سعر شراء فلل 4 غرف من 3.3 مليون إلى 3.2 مليون درهم إماراتي، إلى جانب انخفاض متوسط سعر شراء فلل 5 غرف في «المرابع العربية» من 4.692 مليون إلى 4.375 مليون درهم، وجميعها بالمقارنة مع أسعار الفلل في دبي للربع الثاني 2020.

نلاحظ أيضاً انخفاضاً في متوسط أسعار الفلل للقدم المربعة الواحدة في «دبي لاند» التي احتلت المرتبة الثانية في قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الفلل في دبي، حيث بلغت نسبة هذا الانخفاض حوالي 2.2% من 641 إلى 627 درهماً بنسبة عائد استثمار هو 5.9%، وبناء على هذه البيانات فقد انخفض متوسط سعر فلل 3 غرف في المنطقة، إلى 1.259 مليون درهم، بينما انخفض متوسط سعر فلل 4 غرف في «دبي لاند» إلى 1.6 مليون درهم، أما فلل 5 غرف في «دبي لاند»، فقد بلغ متوسط سعرها حوالي 2.7 مليون درهم.

وكانت المرتبة الثالثة في السوق العقاري في دبي 2020 من نصيب «نخلة جميرا» التي تعد خياراً مثالياً للمستثمرين والمشترين على حد سواء، حيث بلغ متوسط سعر فلل 3 غرف للبيع في نخلة جميرا 5.59 مليون درهم، بينما بلغ متوسط سعر شراء فلل 4 غرف في نخلة جميرا حوالي 8.775 مليون درهم. أما فلل 5 غرف فقد بلغ متوسط سعر شرائها 15 مليون درهم.

أعلى العوائد

أما المناطق التي تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار بحسب تقرير سوق العقار في دبي 2020 للربع الثالث، فهي «دبي لاند» بنسبة 5.9%، و«قرية جميرا الدائرية» بنسبة 5.8%، تليها «المرابع العربية»، و«أكويا أكسجين» بنسبة 5.7%.

إسماعيل الحمادي: الفلل ملاذ الباحثين عن التملك بهدف السكن

أوضح إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد العقارية»، أن جائحة «كورونا» فرضت توجهاً مختلفاً لشريحة واسعة من المشترين والمستخدمين النهائيين للوحدات العقارية من أبرزها التركيز على شراء وتملك وحدات الفلل والتاون هاوس الواقعة ضمن المجمعات التطويرية على أطراف مدينة دبي، والتي تمنح خصوصية أعلى من الشقق وتجسد القواعد والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس كالتباعد الاجتماعي، وتوفير مساحة فضائية كالحديقة، ومنطقة للعب الأطفال، في الوقت الذي تفرض فيه الظروف الراهنة البقاء في المنزل لمدة أطول من السابق، خاصة مع تطبيق سياسة العمل عن بعد.

وأضاف الحمادي أن سوق الفلل تحول إلى قطاع للتملك والسكن خلافاً للشقق التي باتت وجهة أساسية للاستثمار على المدى الطويل وتدرّ عوائد استثمارية أفضل؛ لذلك انقسم المشترون إلى فئتين، الأولى تبحث عن وحدات مستقلة بمساحة خاصة للتملك والسكن، والأخرى للاستثمار في الوحدات العقارية الصغيرة .

وذكر أن مخزون المعروض من الفلل السكنية لدى شركات التطوير تحرك باتجاه الانخفاض مقابل الطلب، وهذا شمل الوحدات التي لم تكن تمثل اهتماماً لدى المشترين، لكن الأسعار لم تتغير بعكس السوق الثانوي في هذا القطاع الذي سجلت أسعاره ارتفاعاً تراوح بين 10 و15% خلال النصف الثاني من العام الجاري، تزامناً مع النمو المطرد في عدد الاستفسارات من قبل المهتمين الباحثين عن أفضل الفرص للشراء.

طلال القداح: الجائحة فرضت شروطها على طبيعة السكن

أفاد طلال القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري»، بأن سوق الفلل تحرك نحو نمو الطلب وتحسن الأسعار نسبياً خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و15%، وهذا يعود إلى التحول في طريقة تفكير أفراد المجتمع في ظل جائحة «كورونا» التي فرضت شروطها على مكان السكن في المجمعات التطويرية المتكاملة والمساحات المفتوحة، بعيداً عن الاختلاط الاجتماعي بشكل مباشر، وهو يتجسد بشكل كامل في المنازل المستقلة كالفلل والتاون هاوس.

وأضاف القداح أن سوق الفلل الثانوي كان الأكثر تحركاً، مقارنة بالسوق الأول الذي يعود إلى شركات التطوير العقاري، حيث يبحث المشترون والمستخدمون النهائيون على الوحدات الجاهزة للانتقال للعيش مباشرة بأسعار مناسبة وخطة سداد مرنة مرتبطة ببرنامج تمويل مناسب، كما لمسنا أن أعلى الجنسيات طلباً على هذا النوع من الوحدات، هي الهندية والباكستانية والإماراتية.



مهند الوادية: مستقبل مبشر لسوق الفلل الفترة المقبلةبين مهند الوادية المدير التنفيذي في شركة «هاربور العقارية»، أن قطاع الفلل حقق أفضل أداء خلال الأشهر ال6 الماضية، منذ انتهاء فترة الإغلاق والتعقيم الوطني جراء انتشار فيروس «كورونا»، حيث استحوذ على نسبة واضحة من حيث الطلب وعمليات الاستفسار عن أفضل الصفقات، في ظل انحسار المعروض في عدد معين من المشاريع خاصة الجاهزة منها، والتي نالت اهتمام المشترين والمستخدمين النهائيين للانتقال فوراً إلى منازلهم لتفادي الآثار المترتبة على الجائحة كالمساحات المغلقة في الشقق، والاختلاط بالآخرين في المصاعد على سبيل المثال. وأوضح الوادية أن سوق الفلل يشهد مستقبلاً مبشراً، مع تراجع المعروض وتراجع تنفيذ المشاريع الجديدة، وتأجيل مواعيد تسليمها، حيث شهدت الأسعار تحسناً نسبياً خلال الأشهر ال3 الأخيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول، خاصة في السوق الثانوي بنسبة تتراوح بين 5 و7%، مقارنة بما هو متوفر لدى شركات التطوير التي تمسكت بعروضها. وأشار إلى أن الأخبار العالمية الإيجابية في ما يتعلق بلقاح «كورونا» وبدء تنفيذ حملات التطعيم، والإجراءات الجريئة التي نفذتها حكومة دبي بإعادة عجلة النشاط للقطاعات الاقتصادية كافة، ورفدها بالمحفزات الذكية أسهمت جميعاً في تعزيز جاذبية القطاع العقاري عامة؛ الأمر الذي دفع إلى تحسن الصفقات من حيث العدد والقيمة، وفي سوق الفلل خاصة الواقعة مجمعاته على أطراف المدينة.