شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليار رسالة واتساب في ليلة رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الرسائل التي تداولها مستخدمو «واتساب» أكثر من 100 مليار رسالة في ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

وأوضح موقع «ديلي ميل» البريطاني أن هذا العدد الكبير من الرسائل في اليوم نفسه، يعد أكثر من أي يوم آخر في تاريخ هذا التطبيق، مشيراً إلى أنه من بين هذا الكم الهائل من الرسائل الافتراضية، كان هناك أكثر من 12 مليار صورة.

وبحسب الموقع البريطاني، استحوذ البريطانيون على أكثر من 900 مليون رسالة، بينما بلغت نسبة الرسائل المبعوثة من الهنود، أكثر من 20 مليار رسالة، حيث لفت الموقع إلى أن الترحيب بالعام الجديد والدخول في عقد جديد قد يجعل من الصعب كسر الرقم القياسي لعدد الرسائل في يوم واحد في المستقبل.

وقالت شركة واتساب: «كما تعلمون، احتفل الناس في جميع أنحاء العالم ببدء هذا العقد مع الأصدقاء والعائلة، ولكن عديداً منا الذين لم يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم شخصياً، ولجأوا إلى هواتفهم لمشاركة أمنياتهم بالعام الجديد مع الآخرين».

وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن تكون الرسائل في الأغلب، معايدات وتهنئة، إلا أن «واتساب» لا يمكنه تأكيد محتوى الرسائل، بسبب التشفير التام بين الأطراف.