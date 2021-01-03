شكرا لقرائتكم خبر عن فتح حجز تذاكر الطيران من الدول المحظورة لعودة الكويتيين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر حكومية أن هناك تعليمات صدرت بفتح حجز تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية في الدول المحظورة للكويتيين واقاربهم من الدرجة الاولى والعمالة المنزلية الخاصة بهم للعودة للكويت.

وطالبت المصادر الكويتيين المتواجدين في الدول المحظورة بالمتابعة والحجز والعودة في المواعيد المتوافرة، بحسب صحيفة الأنباء.

يشار إلى أن سلطات الطيران المدني الكويتية وشركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة أبلغت مؤخرا، بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت سعد العتيبي، أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل إجراءات سفر الجالية المصرية الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر، بحسب وكالة رويترز.

وقال إن إجراءات السفر ستكون مشروطة بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة لمواجهة انتشار"كوفيد-19".

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.