شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 3 حتى 7 يناير الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة سيرا القابضة، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة سبكيم العالمية، وأحقية توزيع أرباح شركة المراكز العربية.

ويُستحق، يوم الإثنين، توزيع الأرباح النقدية على مُساهمي شركة المراكز العربية، عن النصف الأول من السنة المالية الحالية والمنتهي في 30 سبتمبر 2020، بقيمة 237.5 مليون ريال، بحصة توزيع تبلغ 0.50 ريال للسهم، بنسبة توزيع 5% من قيمة السهم الإسمية.

وتبدأ شركة سبكيم العالمية، يوم الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 366.666 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لمجموعة سيرا القابضة، يوم الخميس المُقبل، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29 مارس 2021 وتنتهي في 28 مارس 2024، لمدة ثلاث سنوات.