شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ريدان (6012) في آخر جلساته، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بعدما حاول السهم بتداولاته السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب زخماً إيجابياً، ليحقق بذلك مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.85% بما يعادل 0.60 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.85، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 37.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.75 ومستوى المقاومة 35.60.