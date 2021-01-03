شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.75% بما يعادل -0.07 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 8.85، طيلة ثبات المقاومة 9.49.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.68.