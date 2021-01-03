شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مبكو (1202) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ونلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.53% بما يعادل -0.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.02، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.12. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.88 ومستوى المقاومة 20.04.

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