شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يصل لدعم مهم – تحليل صباحي – 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شاكر (1214) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لمستوى الدعم المهم 16.00، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.83% بما يعادل -0.30 نقطة، كما يستفيد السهم وسط ذلك باستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 19.00، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم المحوري 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.52 ومستوى المقاومة 17.64.