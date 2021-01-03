الكابلات يستسلم للضغوط السلبية – تحليل صباحي – 03-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع إعادة السهم لاختراق خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.25 نقطة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.85، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 28.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.05 ومستوى المقاومة 30.85.
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