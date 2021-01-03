سوليدرتي يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 03-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سوليدرتي تكافل (8290) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.11% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.51، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 19.84.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 18.92.
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