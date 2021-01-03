شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة صافولا وسط توقعات سلبية– تحليل صباحي – 03-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مجموعة صافولا (2050) في آخر جلساته، في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 29.00 إلى 54.00)، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 41.50 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي، طيلة استقراره أدنى مستوى 44.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.50 ومستوى المقاومة 44.45.